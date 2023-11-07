Перейра назвал причину, по которой считает Прохазку опасным бойцом

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Алекс Перейра высказался о предстоящем титульном поединке с чешским полутяжеловесом Иржи Прохазкой, который состоится 12 ноября на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).

«Опасным его делает опыт. Это опытный боец. Он опасен, но это помогает мне сосредоточиться на этом парне. Я и вправду намерен выйти в клетку и сделать работу. Это обученный и опытный парень. И это играет свою роль», — сказал Перейра в интервью CBS Sports.

Иржи Прохазке 31 год. Боец начал выступать в профессиональных MMA в 2012 году и до прихода в UFC становился чемпионом Rizin в полутяжёлом весе. Дебютный поединок в UFC провёл в июле 2020 года.

В июне 2022 года Прохазка сразился за титул организации с бразильцем Гловером Тейшейрой и победил удушающим приёмом в пятом раунде, однако в ноябре был вынужден оставить пояс из-за травмы плеча.