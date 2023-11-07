Раджаб Бутаев в Сочи победил Фазлиддина Гаибназарова

Российский боксёр Раджаб Бутаев (15-1, КО 12) в понедельник, 6 ноября, в Сочи техническим нокаутом в четвёртом раунде победил олимпийского чемпиона — 2016 Фазлиддина Гаибназарова (11-2, КО 6) из Узбекистана. Команда Гаибназарова отказалась от продолжения боя после третьего отрезка.

Этот поединок в первом среднем весе возглавил турнир «Бетсити. Вечер бокса», организованный при поддержке Международной ассоциации бокса (IBA) и Федерации бокса России.

Раджаб Бутаев – бывший регулярный чемпион WBA в полусреднем весе. Этот титул россиянин потерял в своём последнем бою в апреле 2022 года, раздельным решением судей уступив Эймантасу Станионису.

В разговоре с журналистами сразу после поединка Бутаев отметил, что не удивился решению команды Гаибназарова отказаться от продолжения боя:

— Как вы видели, я с первого раунда шёл вперёд. Да, я пропускал удары, но их не чувствовал. Я не удивился тому, что угол соперника отказался от продолжения боя. Я смотрел в его глаза и видел, что он уже не хочет драться. Вообще, я только-только начинал работать, и через несколько раундов для него всё могло бы быть намного хуже. Я видел, что после моих ударов ему больно.

Ни в коем случае не хочу повторения простоя. Все равно эти полтора года без боёв сказывались. И сейчас я хочу отдохнуть недельки две, а потом сразу поехать в свой тренировочный лагерь.

В соглавном событии шоу «Бетсити. Вечер бокса» состоялся медиабой в полутяжёлом весе. Тимур «Архангел» Никулин техническим нокаутом в третьем раунде победил Ибрагима «Никархо» Исламова. Эти боксёры встречались летом текущего года, и тогда Никулин вышел победителем из-за дисквалификации соперника. По словам Никулина, зрителям следует ожидать трилогию его противостояния с Никархо. В другом медиапоединке этого карда Гор «Рокки» Туманян единогласным решением судей одолел Андрея «Ушу Мастера» Ефимова.

В главном карде олимпийский чемпион — 2016, чемпион мира — 2023, трёхкратный чемпион Азии 30-летний Хасанбой Дусматов (6-0, КО 5) из Узбекистана единогласным решением судей победил 32-летнего Сифамандла Балени (21-6-2, КО 8) из ЮАР.

Из других результатов вечера: россиянин Асламбек Идигов раздельным решением судей уступил соотечественнику Вадиму Лубсанову, россиянин Мурад Алиев единогласным решением судей победил венесуэльца Эдиксона Переса, россиянин Тигран Узлян единогласным решением судей оказался сильнее венесуэльца Хосе Муньоса.

Боксёрское шоу прошло на площадке «RED ARENA» в игорной зоне «Красная Поляна».