Дана Уайт внёс ясность после слухов о бое Махачева и Оливейры на UFC 297

Поединок между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой не значится в карде турнира UFC 297. Об этом у себя в социальных сетях со ссылкой на президента промоушена Дану Уайта рассказал журналист Бретт Окамото.

«По словам Даны Уайта, бой-реванш Ислама Махачева и Чарльза Оливейры не будет главным событием турнира UFC 297 в следующем месяце в Торонто. На данный момент Оливейра кажется наиболее вероятным претендентом на титул в лёгком весе, хотя Уайт сказал ESPN: «Всё возможно, но оба должны быть готовы», — написал Окамото.

Ранее сообщалось, в частности об этом говорил авторитетный журналист Ариэль Хельвани, что Махачев и Оливейра могут сразиться на UFC 297. В первом поединке между Исламом и Чарльзом победу сабмишеном во втором раунде добыл россиянин.

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