Ислам Махачев поднялся на первое место в рейтинге P4P от UFC

Российский чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев поднялся на первое место в рейтинге лучших бойцов лиги вне зависимости от весовой категории (P4P). С этой позиции он сместил американца Джона Джонса, который сейчас на втором месте.

Напомним, по итогам предыдущего обновления рейтингов, состоявшегося в конце октября, Ислам улучшил положение в рейтинге P4P, однако до первой позиции не добрался. С третьего места Махачев тогда поднялся на второе.

На третьей позиции рейтинга лучших бойцов лиги вне зависимости от весовой категории остался австралиец Александр Волкановски, которого Махачев победил в последнем поединке. Россиянин попал по сопернику хай-киком, после чего принялся добивать его. Вскоре рефери остановил поединок.

Хабиб готовит Махачева к поединку с Волкановски: