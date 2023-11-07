Гаджиев назвал фаворита боя Усика и Фьюри

Известный российский промоутер Камил Гаджиев поделился мнением о предстоящем бое между украинским чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александром Усиком и британским чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри.

«Бой Усика и Фьюри перенесён на февраль. По понятным причинам, чтобы разогреть их бой. Вот это, конечно, сумасшедший бой. Это супербой. Мы давно его ждём. Это будет бой за звание действительно лучшего боксёра-тяжеловеса в мире. Это объективно так. Останется ли им Фьюри, или им станет Усик… Я думаю, что всё-таки Фьюри. Я согласен со многими, кто говорит, что не надо серьёзно относиться к тому, как Тайсон подрался с Фрэнсисом Нганну. Он сделал ровно столько, сколько нужно для победы», — сказал Гаджиев на своём канале в YouTube.

Усик встретился с Криштиану Роналду: