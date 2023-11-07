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Нганну — о переносе боя Усика и Фьюри: это моя вина, мне не следовало так бить Тайсона

Нганну — о переносе боя Усика и Фьюри: это моя вина, мне не следовало так бить Тайсона
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Известный франко-камерунский боец смешанных единоборств (ММА) Фрэнсис Нганну пошутил на тему переноса поединка между украинским боксёром Александром Усиком и представителем Великобритании Тайсоном Фьюри. Ранее сообщалось, что их бой перенесён на февраль следующего года. Изначально планировалось, что они сразятся в конце декабря этого года.

«Я готов подождать [боя Тайсона Фьюри с Александром Усиком]. Я знаю, что их бой теперь должен пройти где-то в феврале, а не 23 декабря. Это моя вина. Мне не следовало так бить Тайсона. Тогда бы он смог провести бой 23 декабря, а в начале следующего года мы могли бы провести реванш», — приводит слова Фрэнсиса TMZ.

Александр Усик встретился с Криштиану Роналду:

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