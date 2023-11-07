Андрей Корешков поделился ожиданиями от боя Сергея Павловича и Тома Аспиналла на UFC 295

Известный российский боец Bellator Андрей Корешков поделился мнением о предстоящем поединке между соотечественником Сергеем Павловичем и британцем Томом Аспиналлом. Он пройдёт в рамках турнира UFC 295.

«Честно сказать, это же бои. Тяжело что-то точно предсказать. Надеюсь, что Сергей сможет победить. Всё у него для этого есть. Аспиналл – один из самых техничных соперников, что делает его опасным. Думаю, что Том будет вызывать Сергея на размен, чтобы войти в борьбу. Сразу в ноги не кинется, попытается в стойке попробовать. Если не будет получаться, будет переходить к борьбе», — сказал Андрей Корешков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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