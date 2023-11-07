Корешков оценил шансы Перейры и Прохазки в титульном поединке на UFC 295

Известный российский боец Bellator Андрей Корешков высказался о предстоящем титульном поединке полутяжеловесов Иржи Прохазки и Алекса Перейры. Их бой пройдёт в ночь на 12 ноября мск на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).

«Думаю, что будет рубка. Иржи предпочитает проводить свои бои в стойке, Алекс – тоже базовый ударник, особо не борется. Поэтому мне кажется, что бой будет интересным. Прохазка более интересный, он умеет бороться, закрывать приёмы. Но нужно брать во внимание то, что он долгое время не дрался из-за травмы. А Перейра на ходу, последний бой выиграл. Это уравнивает их шансы», — сказал Андрей Корешков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Самый благородный и безумный чемпион UFC. Прохазка – уникальный: