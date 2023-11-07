Корешков — о первом месте Махачева в рейтинге P4P: по заслугам там должен быть Джонс

Бывший чемпион Bellator Андрей Корешков высказался о выходе чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева на первое место в рейтинге лучших бойцов лиги вне зависимости от весовой категории. С первого места Махачев сместил американца Джона Джонса – чемпиона промоушена в тяжёлом весе.

«Моё мнение, по заслугам Джонс должен быть на первом месте. Скорее всего, это связано с травмой Джона. И то непонятно почему. Он же только травмировался, не завязал. И Ислама сразу ставят на первое место. Мне кажется, по заслугам в UFC и MMA Джонс должен быть первым, пока не завершит карьеру», — сказал Андрей Корешков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Ислам Махачев – король Абу-Даби. В ОАЭ он неуязвим: