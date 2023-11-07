Андрей Корешков высказался о возможном завершении карьеры Джона Джонса

Бывший чемпион Bellator Андрей Корешков поделился мнением о вероятности завершения карьеры американцем Джоном Джонсом. Джонс является чемпионом UFC в тяжёлой весовой категории. В конце октября он получил травму во время спарринга на тренировке. Из-за этого сорвался его поединок со Стипе Миочичем. Он должен был пройти 11 ноября на турнире UFC 295. Сейчас Джонсу 36 лет.

«Смысл вернуться есть всегда. Опять же, он – профессионал очень высокого уровня. Один из самых высокооплачиваемых бойцов в UFC. И для него уж точно есть смысл провести ещё один бой. Как минимум – финансовый», — сказал Андрей Корешков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Джон Джонс успешно перенёс операцию: