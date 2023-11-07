Прохазка: любой может победить любого, но против меня у Перейры нет шансов

Чешский боец Иржи Прохазка, выступающий в полутяжёлой весовой категории UFC (до 93 кг), заявил об уверенности в победе над Алексом Перейрой. Напомним, их бой станет главным событием UFC 295, который пройдёт в ночь с 11 на 12 ноября.

«На этом уровне кто угодно может победить любого, но не против меня. Не могу сказать за Алекса, но я сделаю всё, чтобы победить в этом поединке. Сделаю всё, что потребуется. Я открыт для поиска любого пути для победы и ничего меня не остановит.

Я буду атаковать и не остановлюсь. Я собираюсь найти слабую точку. После всего дерьма, которое произошло в прошлом году, я рад вернуться. Особенно против такого соперника как Алекс. Я иду за победой», — приводит слова Прохазки Sports Illustrated.