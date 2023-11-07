Шлеменко — о реванше с Иличем: долго ждал этот бой и очень замотивирован

Российский боец Александр Шлеменко высказался о реванше с сербом Александром Иличем.

«Дорогие друзья, ну вот и анонсировали мой бой на 15 декабря против Александра Илича. Я очень долго ждал этого реванша, очень замотивирован, так что спасибо всем, кто меня поддерживает.

Не пропустите этот бой, не пропустите этот реванш. Это действительно очень ожидаемый реванш, по крайней мере, для меня точно.

Поэтому 15-го числа буду рад вашему личному присутствию. Всем спасибо, кто болеет и поддерживает», – рассказал Шлеменко в новом видео, опубликованном в его телеграм-канале.

15 декабря Шлеменко и Илич проведут бой в Екатеринбурге. Поединок станет главным событием турнира RCC 17.

Первая встреча бойцов прошла 26 августа прошлого года и завершилась сенсационным поражением россиянина.