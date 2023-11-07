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«Планирую разобрать его по кусочкам». О'Мэлли впервые высказался о реванше с Верой

«Планирую разобрать его по кусочкам». О'Мэлли впервые высказался о реванше с Верой
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Американский боец Шон О'Мэлли, потерпевший единственное поражение в своей карьере в поединке против Марлона Веры, впервые высказался о назначении реванша на UFC 299, который состоится в марте 2024 года.

«Такого не случается слишком часто. Если это вновь произойдёт, то я скажу: «Хорошо, я проиграл дважды». Если он снова заденет мои нервы, если вдруг это вновь произойдёт, я скажу: «Окей, он умеет исполнять, он знает, что делает».

Чувствую, что ему повезло, и он это знает. Он действительно знает об этом в глубине души. Он меня искренне боится. Я слишком быстр для него. Он знает, что ничего не сможет сделать против меня. Чем я планирую заняться? Планирую разобрать его по кусочкам», — сказал О'Мэлли MMA Fighting.

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