«Планирую разобрать его по кусочкам». О'Мэлли впервые высказался о реванше с Верой

Американский боец Шон О'Мэлли, потерпевший единственное поражение в своей карьере в поединке против Марлона Веры, впервые высказался о назначении реванша на UFC 299, который состоится в марте 2024 года.

«Такого не случается слишком часто. Если это вновь произойдёт, то я скажу: «Хорошо, я проиграл дважды». Если он снова заденет мои нервы, если вдруг это вновь произойдёт, я скажу: «Окей, он умеет исполнять, он знает, что делает».

Чувствую, что ему повезло, и он это знает. Он действительно знает об этом в глубине души. Он меня искренне боится. Я слишком быстр для него. Он знает, что ничего не сможет сделать против меня. Чем я планирую заняться? Планирую разобрать его по кусочкам», — сказал О'Мэлли MMA Fighting.