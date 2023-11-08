Прохазка: после боя с Перейрой я проведу три дня в темноте, чтобы понять, чего хочу

Чешский боец Иржи Прохазка, выступающий в полутяжёлой весовой категории UFC (до 93 кг), рассказал, что собирается провести три дня в темноте после поединка с Алексом Перейрой на турнире UFC 295, который пройдёт в ночь с 11 на 12 ноября.

«Полная темнота на три дня, и ты можешь побыть наедине со своими демонами и понять, чего ты хочешь. Это работает сильнее, если ты не ешь. Все процессы в организме становятся сильнее. Твоё воображение начнёт работать сильнее.

У меня был план сделать это в сентябре. Но необходимо было начать подготовку, когда мне рассказали о бое, поэтому я решил сделать это после боя. Не бойтесь себя, потому что там вы найдёте и встретите себя. Вы найдёте своих демонов, свои лучшие стороны и самые плохие стороны, и вы сможете справиться с ними всеми, чтобы соединить их, собрать себя и обрести мир.

Самое большое я проводил в темноте пять, шесть дней. Никакого солнечного света — только темнота. И ничего больше. У меня был человек, который раз в день приносил мне еду, тебе не нужно есть слишком много, потому что ты наедине с собой», — рассказал Прохазка в подкасте The MMA Hour.