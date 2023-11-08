«Однозначно, меня ограбили». Нганну — о бое с Фьюри

Камерунский боец Фрэнсис Нганну, который провёл свой первый боксёрский поединок против Тайсона Фьюри, по прошествии времени поделился мнением о справедливости результата, вынесенного арбитрами.

«К кому мне апеллировать? У меня нет шансов. Думаю, это просто ещё один способ унижения. Однозначно, меня ограбили. Я также понимаю, что нельзя прийти и разрушить такую систему. Считаю, что это во всём был плохой результат для бокса, было завязано много бизнеса.

Некоторые судьи просто пожертвовали собой, приняли удар и сохранили лицо. Знаю, что это была грязная работа. Было ясно, что они решили не проигрывать.

Даже если был бы нокаут, они нашли бы способ заставить меня проиграть этот бой. Он толкал меня локтем, а рефери ничего не сказал», — приводит слова Нганну Low Kick MMA.