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Калмыков — о лидерстве Махачева в рейтинге P4P: Ислам по праву стал первым

Калмыков — о лидерстве Махачева в рейтинге P4P: Ислам по праву стал первым
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Известный российский боец ММА Мухамед Калмыков высказался о решении UFC поставить чемпиона лиги в лёгком весе Ислама Махачева на первое место в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории (P4P). С этой позиции Ислам сместил американца Джона Джонса – чемпиона промоушена в тяжёлой весовой категории.

«Результат полностью заслуженный. Он активный, победил соперника, который был выше него в рейтинге. Ислам по праву стал первым. Думаю, теперь он будет пробовать забрать пояс во второй весовой категории. И у него очень хорошие шансы против Эдвардса», — сказал Калмыков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Россиянин Ислам Махачев – король Абу-Даби. В ОАЭ он неуязвим:

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