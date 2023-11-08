Прохазка: в UFC должны вернуть бои без ограничений по времени

Чешский боец Иржи Прохазка, выступающий в полутяжёлой весовой категории UFC (до 93 кг), заявил, что было бы правильно, чтобы поединки в смешанных единоборствах проходили без ограничений по времени.

«Я думаю, что бои, особенно в UFC, не могут заканчиваться по очкам. Потому что при подсчёте один рефери выступает за одно, второй рефери – за другое. Самое лучшее – если поединки проходят без ограничения по времени. Верни это обратно», — сказал Прохазка в подкасте MMA Fighting.

Напомним, в следующем поединке Иржи должен встретиться с Алексом Перейрой. Противостояние состоится на турнире UFC 295, который пройдёт в ночь с 11 на 12 ноября мск. Ранее чех заявил, что собирается провести три дня в темноте после этого боя.

Самый благородный и безумный чемпион UFC. Прохазка – уникальный: