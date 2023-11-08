Известный актёр, бывший чемпион мира по карате и кикбоксингу Жан-Клод Ван Дамм во время визита в Чехию встретил тренера команды «Архангел Михаил» Мартина Водецки и передал привет известному российскому бойцу UFC Петру Яну.

«Привет, Пётр! Пётр Ян! Великий чемпион. Отличная техника, отличная скорость и отличное кардио. Мартин – отличный тренер и великий чемпион. Крепко обнимаю», — сказал прославленный актёр.

Жан-Клод Ван Дамм обратился к Петру Яну:

Напомним, Ян в последнем поединке встречался с представителем Грузии Мерабом Двалишвили. Их бой состоялся 12 марта в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 221 и был главным событием спортивного мероприятия. Противостояние продлилось все пять раундов и завершилось победой грузина единогласным решением судей.