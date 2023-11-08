Умар Нурмагомедов, Стерлинг, Мухаммад и Гэтжи встретились в Абу-Даби

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Алджамейн Стерлинг разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал фото с россиянином Умаром Нурмагомедовым и своими соотечественниками Белалом Мухаммадом и Джастином Гэтжи. Снимки были сделаны в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

«Превосходный культурный опыт в мечети», — подписал фото Алджамейн.

Фото: Из личного архива Алджамейна Стерлинга

Фото: Из личного архива Алджамейна Стерлинга

Фото: Из личного архива Алджамейна Стерлинга

Фото: Из личного архива Алджамейна Стерлинга

В последнем поединке, состоявшемся в ночь с 19 на 20 августа мск в Бостоне (США) на UFC 292, Стерлинг встречался с Шоном О’Мэлли. Бой продлился два раунда и завершился досрочной победой Шона техническим нокаутом, благодаря чему он стал обладателем чемпионского пояса UFC в легчайшем весе.

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