Магомед Исмаилов рассказал, какие бои с его участием находятся в разработке

Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов поинтересовался у болельщиков относительно того, какой поединок с его участием привлекает их больше: с Тимуром Никулиным или Дарреном Тиллом. Кроме того, Исмаилов высказался о Владимире Минееве, с которым он встречался уже дважды.

«Тимур негодует: «Как так? Он будет бить Даррена Тилла, а не меня?» Оба противостояния в разработке, какой вам интересен больше, тому и быть, — Никулин или Тилл?

Для меня неважно, кто из них будет перед тем, как я встречусь с Минеевым, всё уже обговорено! Если Штырков не вырубит Минеева 18 ноября, а я вырублю Никулина или Тилла, наше третье противостояние состоится в ближайшее время! И это всё по боксу!» — написал Исмаилов у себя в социальных сетях.

Почему Мага Исмаилов — главный шоумен российских единоборств: