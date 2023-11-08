Уокер пошутил о своём подходе к медитации, узнав о плане Прохазки провести 3 дня в темноте

Бразильский боец смешанных единоборств Джонни Уокер прокомментировал недавнее заявление чеха Иржи Прохазки. Ранее Прохазка сообщил, что после поединка с Алексом Перейрой собирается провести три дня в полной темноте, чтобы лучше разобраться в своих желаниях.

«Я тоже так делаю, но использую волшебный гриб», — написал Уокер в соцсетях.

Напомним, поединок между Прохазкой и Перейрой пройдёт в ночь на 12 ноября мск на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).

В последнем поединке Иржи встречался с представителем Бразилии Гловером Тейшейрой. Бой состоялся в ночь с 11 на 12 июня 2022 года на турнире по смешанным единоборствам UFC 275 в Сингапуре и являлся главным событием спортивного мероприятия. Тейшейра проиграл на последней минуте пятого раунда, не справившись с удушающим приёмом оппонента.

Самый благородный и безумный чемпион UFC. Прохазка – уникальный: