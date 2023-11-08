«Всё время потел». Менеджер Усика — о его состоянии во время боя Фьюри и Нганну

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александра Усика, рассказал о его состоянии во время поединка между чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри и франко-камерунским бойцом смешанных единоборств (ММА) Фрэнсисом Нганну. Напомним, Тайсон победил раздельным судейским решением.

«Он потел по ходу всего поединка, ведь был шанс, что Тайсон потерпит поражение. Представьте себе: Тайсон бы остался чемпионом, но, если бы он проиграл, кто бы захотел смотреть этот бой?

Похоже, что поединок между Фьюри и Нганну был не особо успешен в США. Я видел новость о продажах PPV в Штатах. Так что это был бой, который не привлёк слишком большого внимания. Но, мне кажется, всё будет совсем иначе в бою Фьюри и Усика», – сказал Красюк на канале Daily Mail Sport Boxing в YouTube.

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