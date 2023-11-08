Усик рассказал, в каком месяце хочет провести бой с Фьюри

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик высказался об ожидаемом поединке с чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри.

«Он может состояться в феврале, и я бы очень хотел, чтобы это был февраль. Я был готов к бою 23-го числа [декабря], но, поскольку Фьюри получил несколько травм в последнем поединке, был в нокдауне, то, вероятно, противостояние будет перенесено на следующий год», — приводит слова Усика Reuters.

36-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. За это время он провёл 21 бой, победив в каждом из них. 14 побед были добыты нокаутом.

На счету Фьюри 35 поединков, в которых он добыл 34 победы (24 нокаутом). Один бой с участием Тайсона был завершён вничью.

Усик встретился с Криштиану Роналду: