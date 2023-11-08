Александр Усик раскрыл, кто был его первым примером для подражания

Украинский чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик рассказал, что в детстве стремился быть похожим на своего отца.

«Первым человеком, который был для меня примером, на которого я хотел быть похожим и поведение которого я копировал, был мой покойный отец. Он сказал мне, что я смогу добиться своих целей», — приводит слова Усика Reuters.

В следующем поединке Усик должен сразиться с чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри. Точной даты их боя пока нет, но ранее сообщалось, что он может состояться в декабре этого года либо в январе или феврале 2024-го.

На счету Александра 21 бой, в каждом из которых он одерживал победы. 14 побед были добыты нокаутом.

Усик встретился с Криштиану Роналду: