Тренер: Фьюри не дотронется до Усика, его отшлёпают

Известный американский тренер Роберт Гарсия высказался об ожидаемом поединке в супертяжёлом весе между британцем Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 KO) и украинцем Александром Усиком (21-0, 14 KO).

«Должен ли Фьюри быть в рейтинге pound-for-pound? Нет, он не должен входить в десятку. Он выглядел дерьмово [в бою с Нганну]. Я считаю, что Усик отшлёпает его. Фьюри не сможет дотронуться до него, я гарантирую», — сказал Гарсия в интервью YouTube-каналу EsNews.

Напомним, ранее стало известно, что Фьюри и Усик подписали контракты на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе, который может состояться в феврале 2024 года. Известно, что гонорар Фьюри превысит $ 100 млн.