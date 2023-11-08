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15-летний Адам Кадыров появился на вручении награды с золотым пистолетом

15-летний Адам Кадыров появился на вручении награды с золотым пистолетом
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Адам Кадыров, сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, ранее получивший орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» из рук главы региона Казбека Кокова, появился на награждении с оружием.

На видео, опубликованном в официальном телеграм-канале Рамзана Кадырова, видно, что молодой человек пришёл на награждение с золотым пистолетом, находившимся на поясе в кобуре.

Ранее 15-летнему Адаму присвоили звание Героя Чеченской Республики. Также он получил государственную награду Татарстана орден «Дуслык» и удостоился высшей награды Карачаево-Черкесии – Адам получил орден «За заслуги». Кроме того, недавно он стал обладателем ордена «За заслуги перед Уммой» I степени.

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