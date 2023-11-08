Промоутер: Усик знает все слабости Тайсона Фьюри

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александра Усика, высказался об ожидаемом поединке своего подопечного с обладателем титула WBC британцем Тайсоном Фьюри.

«Усик – великолепный профессионал, и он знает все слабые места, которые есть у Тайсона Фьюри. Добавит ли Усику уверенность последнее выступление Фьюри? Нет, Усик всегда уверен в себе. В противном случае ему было бы не место в боксе.

Он стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе. И теперь он в гонке за звание абсолютного чемпиона в супертяжёлом дивизионе. Ему осталось завоевать всего один пояс», — сказал Красюк в интервью Daily Mail.

Ранее Усик признался, что он сказал Фьюри во время дуэли взглядов в Саудовской Аравии.