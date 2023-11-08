Стерлинг предсказал победителя реванша О’Мэлли — Вера

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг прокомментировал анонс титульного поединка между соотечественником Шоном О’Мэлли и эквадорцем Марлоном Верой, который возглавит турнир UFC 299.

«Если бы Шон дрался с Верой в декабре, я бы сказал, что Марлон совершит апсет. Но теперь, когда у О'Мэлли есть время на подготовку… Думаю, сейчас я больше склоняюсь к О'Мэлли, Шон действительно умелый боец», — сказал Стерлинг на своём YouTube-канале.

Шону О’Мэлли 29 лет. Американец завоевал титул в августе, на UFC 292 досрочно остановив во втором раунде Стерлинга. Примечательно, что единственное поражение в карьере О’Мэлли потерпел именно от Веры.

Марлону Вере 30 лет. Эквадорец выступает в UFC с 2014 года. В своём последнем бою Вера победил единогласным решением бразильца Педро Муньоса. Всего на его счету в организации 16 побед и семь поражений.