Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Экс-боец UFC намекнул, что в организации не хотят боя О’Мэлли и Двалишвили

Экс-боец UFC намекнул, что в организации не хотят боя О’Мэлли и Двалишвили
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший боец промоушена UFC американец Мэтт Браун прокомментировал анонс титульного поединка между соотечественником Шоном О’Мэлли и эквадорцем Марлоном Верой, который возглавит турнир UFC 299.

В частности, Браун заявил, что следующим соперником О’Мэлли должен был стать грузин Мераб Двалишвили.

«Жаль, что Мераб не получил титульный бой. Теперь он подерётся с Генри Сехудо. И не похоже на то, что это поединок для поддерживания формы, для того, чтобы оставаться готовым к чемпионскому бою. Ему предстоит сразиться с одним из величайших спортсменов в единоборствах. И если он проиграет, это изменит его жизнь. Это не радует, но это данность. Это мир, в котором мы живём. Мы знаем, как работает UFC и почему компания поступает так, как поступает», — сказал Браун в подкасте The Fighter vs. The Writer.

Материалы по теме
Шон О’Мэлли и Марлон Вера проведут бой на UFC 299
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android