Экс-боец UFC намекнул, что в организации не хотят боя О’Мэлли и Двалишвили

Бывший боец промоушена UFC американец Мэтт Браун прокомментировал анонс титульного поединка между соотечественником Шоном О’Мэлли и эквадорцем Марлоном Верой, который возглавит турнир UFC 299.

В частности, Браун заявил, что следующим соперником О’Мэлли должен был стать грузин Мераб Двалишвили.

«Жаль, что Мераб не получил титульный бой. Теперь он подерётся с Генри Сехудо. И не похоже на то, что это поединок для поддерживания формы, для того, чтобы оставаться готовым к чемпионскому бою. Ему предстоит сразиться с одним из величайших спортсменов в единоборствах. И если он проиграет, это изменит его жизнь. Это не радует, но это данность. Это мир, в котором мы живём. Мы знаем, как работает UFC и почему компания поступает так, как поступает», — сказал Браун в подкасте The Fighter vs. The Writer.