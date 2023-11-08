Перейра отреагировал на решение Адесаньи приостановить карьеру

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Алекс Перейра отреагировал на решение бывшего соперника новозеландца Исраэля Адесаньи приостановить карьеру. Напомним, ранее Адесанья заявил, что может вернуться в бои только в 2027 году.

«Я не думаю, что это правда, он не будет оставаться в стороне так долго. Это не будет хорошо для него. Скоро он снова даст интервью и снова обретёт мотивацию. Мне кажется, ему нужен настрой. Если он найдёт что-то, что бы его мотивировало, то вернётся. И это произойдёт раньше», — сказал Перейра в подкасте Trocação Franca.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 293 в сентябре, Адесанья сенсационно проиграл единогласным решением американцу Шону Стрикленду. Поражение стало для 34-летнего новозеландца третьим в карьере и третьим в UFC.