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Даниэль Кормье объяснил, почему уход Нганну не ударит по UFC

Даниэль Кормье объяснил, почему уход Нганну не ударит по UFC
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Даниэль Кормье объяснил, почему уход из организации звёздного камерунца Фрэнсиса Нганну не ударит по ней.

«Бой с Фьюри стал большим событием для Фрэнсиса, это лучшее, что могло случиться. Но UFC продолжит двигаться дальше. Я просто знаю, я вовлечён в процесс. UFC устроена так, что если один парень уходит, появляется кто-то новый и становится звездой. Так было всегда.

Люди не знали, что будет, когда ушёл Чак Лидделл. Он был лицом UFC. Но пришли Джон Джонс и Ронда Роузи. Ушла Ронда, и что произошло? Появился Конор Макгрегор. Конора Макгрегора уже нет, но есть такие парни, как Исраэль Адесанья», — приводит слова Кормье MMA Fighting.

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