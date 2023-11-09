Шон О'Мэлли провёл первую дуэль взглядов с Марлоном Верой перед реваншем

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Шон О'Мэлли провёл первую дуэль взглядов со своим будущим соперником Марлоном Верой.

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Противостояние возглавит турнир UFC 299, который состоится в первом квартале 2024 года, дата и место проведения станут известны позже.

Шону О’Мэлли 29 лет. Американец завоевал титул в августе, на UFC 292 досрочно остановив во втором раунде соотечественника Алджамейна Стерлинга. Примечательно, что единственное поражение в карьере О’Мэлли потерпел именно от Веры.

Марлону Вере 30 лет. Эквадорец выступает в UFC с 2014 года. В своём последнем бою Вера победил единогласным решением бразильца Педро Муньоса. Всего на его счету в организации 16 побед и семь поражений.