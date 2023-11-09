Вячеслав Борщёв: дерусь не за Россию, а за деньги

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Борщёв, выступающий в лёгкой весовой категории, рассказал о своём отношении к выступлениям в UFC.

«Я русский, мне не стыдно, я люблю свою культуру, но бегать и кричать об этом как-то глупо. Как только я стал профессионалом, я ни разу с флагом не выходил, объясню почему.

Когда я был в национальной команде, для меня было большой гордостью выйти со своим флагом, потому что я представлял Россию. Сейчас я дерусь за деньги, и мне не кажется это уместным. Я не дерусь за Россию, за православных людей. Я представляю русских, но я не дерусь за них. Я не хочу лицемерить – я дерусь за деньги. Когда мне перестанут платить, я перестану драться. Поэтому не вижу смысла выходить с флагом.

Я больше скажу. Наверное, если бы запретили конкретно с российским флагом выходить, может быть, чисто из принципа я бы вышел, чтобы показать свою позицию. А раз всем запретили, то зачем? Все и так знают, что я русский. Когда видят количество букв в моём имени – им уже страшно становится, типа что это за заклинание», — сказал Борщёв в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».