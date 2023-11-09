Шон О'Мэлли объяснил, почему он не хочет драться с Волкановски

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Шон О'Мэлли рассказал, почему он не хочет драться с Александром Волкановски, а также выразил заинтересованность в поединке с Илией Топурией.

«Бой с Топурией был бы мне интересен. А с Волкановски я драться не хочу. Помните, как Гэтжи объяснил, почему не хочет биться с Холлоуэем? У меня примерно такие же мысли насчёт поединка с Волком. Волк мне импонирует, он хороший чувак.

Я не могу сказать, что у меня есть какая-то неприязнь к Илие, но я был бы не против с ним подраться. Думаю, получился бы интересный поединок», — приводит слова О'Мэлли MMA News.

Шону О’Мэлли 29 лет. Американец завоевал титул в августе, на UFC 292 досрочно остановив во втором раунде соотечественника Алджамейна Стерлинга. Примечательно, что единственное поражение в карьере О’Мэлли потерпел от Веры.