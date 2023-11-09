Энди Руис подтвердил готовность к бою с Деонтеем Уайлдером

Британский тяжеловес Деонтей Уайлдер заявил о готовности к поединку с бывшим объединённым чемпионом мира в супертяжёлом весе, американцем Энди Руисом-младшим, который не выступал в 2023 году. Отметим, что бойцы ранее были готовы встретиться друг с другом, но по ряду обстоятельств бой так и не был проведён.

«Этот поединок не потерян. Эти парни действуют мне на нервы, но мы пока в процессе переговоров. Мы к ним вернулись. Было много изменений и тому подобного, но это было хорошо принято. Посмотрим, что произойдёт», — заявил Уайлдер YouTube-каналу Blue Blood Sports TV.

Ранее Уайлдер также высказался о готовности попробовать себя в смешанных единоборствах, чтобы бросить вызов представителям ММА, которые участвуют в боксёрских поединках.