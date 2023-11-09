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Пётр Ян провёл совместную тренировку с параспортсменами из Екатеринбурга

Прославленный российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории Пётр Ян провёл тренировку со спортсменами с ограниченными физическими возможностями.

Фото: Пресс-служба RCC

Вместе с бойцами клуба «Архангел Михаил» Ян посетил инклюзивный клуб DOJO N1 в Екатеринбурге, где дети с особенностями бесплатно занимаются единоборствами.

На встречу с выдающимся российским бойцом собрались около 25 детей. Один из ребят, Магомед, страдающий синдромом Дауна, провёл спарринг с именитым бойцом и одержал победу.

Напомним, что в последний раз Пётр Ян выходил в октагон в марте 2023 года — на UFC Fight Night против Мераба Двалишвили. На сегодняшний день будущий соперник Яна по-прежнему неизвестен. Российский боец продолжает участвовать в социально важных событиях.