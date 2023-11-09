Ахмат, Эли и Адам Кадыровы получили по ордену

Сыновья главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Ахмат, Эли и Адам получили ордена «Даймeхкан Сий» («Честь Родины»). Об этом у себя в социальных сетях рассказал председатель пaрламента Чечни Магомед Даудов.

«Ахмат, Эли и Адам являются ярким примером для подрастающего поколения! С раннего детства изучают каноны религии, являются Хафизами священного Корана, делают успехи в учёбе, спорте и в общественной деятельности!» — написал Даудов.

Отметим, что Адам и Эли являются бойцами смешанных единоборств. Ранее каждый из них выступал в официальных соревнованиях. Ранее сообщалось, что Адам назначен начальником отдела обеспечения безопасности своего отца.

Чимаев провёл спарринги с сыновьями Рамзана Кадырова: