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Иржи Прохазка рассказал, жалеет ли о решении отказаться от чемпионского пояса UFC

Иржи Прохазка рассказал, жалеет ли о решении отказаться от чемпионского пояса UFC
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Чешский боец Иржи Прохазка, выступающий в полутяжёлой весовой категории UFC (до 93 кг), признался, что не жалеет о принятом ранее решении отказаться от чемпионского пояса промоушена.

«Я не жалею о решении оставить пояс. Дивизион должен двигаться, и шоу должно продолжаться. Сейчас я здесь, встречусь с прекрасным оппонентом, всё отлично», — сказал Прохазка на пресс-конференции.

Напомним, Прохазка принял решение отказаться от чемпионского пояса в ноябре прошлого года после того, как получил травму плеча. В следующем поединке Иржи встретится с Алексом Перейрой. Противостояние состоится на турнире UFC 295, который пройдёт в ночь с 11 на 12 ноября мск. Ранее чех заявил, что собирается провести три дня в темноте после этого боя.

Самый благородный и безумный чемпион UFC. Прохазка – уникальный:

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