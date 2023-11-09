Перейра — о бое с Прохазкой: иметь возможность побороться за второй пояс — это отлично

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Алекс Перейра высказался о предстоящем поединке с чехом Иржи Прохазкой. Их бой пройдёт в ночь с 11 на 12 ноября мск на турнире UFC 295.

«Тот факт, что я здесь, — плод проделанной мною работы. Иметь возможность побороться за второй пояс — это отлично», — сказал Перейра на пресс-конференции.

Напомним, в последнем бою Перейра встречался с поляком Яном Блаховичем. Поединок состоялся в ночь на 30 июля мск на UFC 291, продлился все три раунда и завершился победой Алекса раздельным решением судей. Напомним, для Перейры это был первый поединок в рамках полутяжёлого дивизиона.

Самый благородный и безумный чемпион UFC. Прохазка – уникальный: