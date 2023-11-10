Алекс Перейра: рад, что стал первым бойцом, который дважды возглавил турнир в Нью-Йорке

Бразильский боец Алекс Перейра на пресс-конференции, приуроченной к бою с чехом Иржи Прохазкой на UFC 295, рассказал, каково это — дважды возглавить турнир в Нью-Йорке.

«Поверьте, я счастлив, что стал первым бойцом, который дважды возглавил турнир в Нью-Йорке. Я счастлив, просто мало улыбаюсь», – сказал Перейра на пресс-конференции.

UFC 295 пройдёт в Нью-Йорке на известной арене «Мэдисон Сквер Гарден».

Напомним, в последнем бою Перейра встречался с поляком Яном Блаховичем. Поединок состоялся в ночь на 30 июля на UFC 291, продлился все три раунда и завершился победой Алекса раздельным решением судей. Для Перейры это был первый поединок в рамках полутяжёлого дивизиона.