Перейра высказался о шансах провести бой с Адесаньей в полутяжёлом весе

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Алекс Перейра высказался на тему возможного поединка с Исраэлем Адесаньей, которому он проиграл в ночь с 8 на 9 апреля на турнире UFC 287.

«Не думаю, что Исраэль Адесанья придёт за мной в полутяжёлый вес. Он сам сказал, что планирует сделать перерыв, а я хочу оставаться активным», — сказал Перейра на пресс-конференции.

В последнем бою Перейра встречался с поляком Яном Блаховичем. Поединок состоялся в ночь на 30 июля мск на UFC 291, продлился все три раунда и завершился победой Алекса раздельным решением судей.

В следующем поединке Алекс сразится с чехом Иржи Прохазкой. Их бой пройдёт в ночь с 11 на 12 ноября мск на турнире UFC 295.

Самый благородный и безумный чемпион UFC. Прохазка – уникальный: