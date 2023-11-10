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Павлович рассказал, смотрит ли на букмекерские коэффициенты своего боя с Аспиналлом

Павлович рассказал, смотрит ли на букмекерские коэффициенты своего боя с Аспиналлом
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Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович, выступающий в тяжёлой весовой категории UFC, признался, что не обращает внимание на мнение букмекеров о своём поединке с британцем Томом Аспиналлом. Их бой пройдёт на турнире UFC 295 в ночь с 11 на 12 ноября мск в Нью-Йорке (США). Противостояние будет соглавным событием спортивного мероприятия.

«Я не смотрю на котировки букмекеров, это совсем другое. Выйдем в октагон и там посмотрим», — сказал Павлович на пресс-конференции.

В последнем бою, проходившем в ночь на 23 апреля мск в Лас-Вегасе, Павлович встречался с представителем США Кёртисом Блэйдсом и нокаутировал его в первом раунде. Аспиналл в последнем поединке победил Марчина Тыбуру, представляющего Польшу.

Почему Сергей Павлович — самый страшный нокаутёр UFC?

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