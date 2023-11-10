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Иржи Прохазка и Алекс Перейра провели битву взглядов перед боем на UFC 295

Иржи Прохазка и Алекс Перейра провели битву взглядов перед боем на UFC 295
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В ночь с 11 на 12 ноября мск в Нью-Йорке (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 295, в главном поединке которого сразятся представители полутяжёлой весовой категории (до 93 кг), чешский боец Иржи Прохазка и представитель Бразилии Алекс Перейра. В преддверии соревнований спортсмены приняли участие в битве взглядов.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно на странице UFC во "Вконтакте".

Напомним, в последнем бою Перейра встречался с поляком Яном Блаховичем. Поединок состоялся в ночь на 30 июля мск на UFC 291, продлился все три раунда и завершился победой Алекса раздельным решением судей. Для Перейры это был первый поединок в рамках полутяжёлого дивизиона.

Прохазка в последнем поединке одолел Гловера Тейшейру.

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