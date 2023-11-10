Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Двалишвили назвал претендента на титул UFC, который недостоин этого права

Двалишвили назвал претендента на титул UFC, который недостоин этого права
Комментарии

Грузинский боец UFC легчайшего веса (до 61 кг) Мераб Двалишвили прокомментировал назначение титульного поединка в легчайшей весовой категории промоушена между американцем Шоном О'Мэлли и представителем Эквадора Марлоном Верой. Их поединок возглавит турнир UFC 299, который состоится в первом квартале 2024 года.

«Я заранее знал, что им устраивают этот бой. И могу сказать, что очень разочарован. Вера не заслуживает этого боя. Его счёт 1-1 в последних боях. Кори Сэндхаген победил его. Жозе Альдо победил его. Я победил Жозе Альдо. Я претендент номер один на титул, иначе они должны дать реванш Алджамейну Стерлингу. Вот как должно быть. Думаю, теперь всё решают только деньги», — приводит слова Двалишвили MMA Junkie.

Материалы по теме
Видео
Шон О'Мэлли провёл первую дуэль взглядов с Марлоном Верой перед реваншем
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android