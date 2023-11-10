Двалишвили назвал претендента на титул UFC, который недостоин этого права

Грузинский боец UFC легчайшего веса (до 61 кг) Мераб Двалишвили прокомментировал назначение титульного поединка в легчайшей весовой категории промоушена между американцем Шоном О'Мэлли и представителем Эквадора Марлоном Верой. Их поединок возглавит турнир UFC 299, который состоится в первом квартале 2024 года.

«Я заранее знал, что им устраивают этот бой. И могу сказать, что очень разочарован. Вера не заслуживает этого боя. Его счёт 1-1 в последних боях. Кори Сэндхаген победил его. Жозе Альдо победил его. Я победил Жозе Альдо. Я претендент номер один на титул, иначе они должны дать реванш Алджамейну Стерлингу. Вот как должно быть. Думаю, теперь всё решают только деньги», — приводит слова Двалишвили MMA Junkie.