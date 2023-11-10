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Аспиналл: не собираюсь стоять посреди клетки и мериться достоинствами с Павловичем

Аспиналл: не собираюсь стоять посреди клетки и мериться достоинствами с Павловичем
Tom Aspinall
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Британский боец смешанных единоборств Том Аспиналл, которому на UFC 295 предстоит провести бой против россиянина Сергея Павловича за временный титул чемпиона промоушена в тяжёлой весовой категории, заявил, что готов к открытому поединку.

«Сергей Павлович впечатляет во всём, но ему придётся биться с таким парнем, к которому сложно подготовиться. Но я не собираюсь стоять посреди клетки и мериться с Павловичем достоинствами», — заявил Аспиналл на предматчевой пресс-конференции.

Отметим, что оба бойца выделяются скоротечностью своих поединков. Все семь поединков, в которых Павлович принимал участие в промоушене, закончились в первом раунде. Все бои Аспиналла также завершались досрочно в первом раунде, лишь один во втором раунде.

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