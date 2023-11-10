Алексей Олейник и Оли Томпсон проведут реванш в Екатеринбурге

Российский тяжеловес Алексей Олейник проведёт реванш с англичанином Оли Томпсоном. Поединок станет соглавным событием турнира RCC 17, который состоится 15 декабря в Екатеринбурге.

Фото: RCC

Напомним, бойцы уже встречались в мае этого года, и тогда Олейник оказался в тяжелейшем нокауте уже в первом раунде. Тот бой прошёл не по официальным правилам ММА: вместо трёх раундов по пять минут бойцам предстояло провести три раунда по три минуты. На этот раз поединок будет строго по регламенту.

Имя Олейника плотно связано с UFC: с 2014 года боец провёл в промоушене Даны Уайта 18 поединков. При этом ещё на старте карьеры Алексей успел подраться на турнирах Bellator и KSW.

Томпсон тоже успел записать на свой счёт выступления в топовых лигах, но закрепиться ни в одной он так и не смог. Однако его карьера насыщена отличными поединками: в 2020 году Оли стал чемпионом польской организации FEN и провёл бой с Сергеем Харитоновым.

Отметим, что турнир RCC 17 возглавит противостояние Александра Шлеменко и Александра Илича. Турнир состоится на многотысячной арене КРК «Уралец».