Биспинг: тот, кто выступает за лишение Джонса титула, говорит задницей

Бывший боец UFC, а ныне обозреватель единоборств Майкл Биспинг высказался против того, чтобы лишать титула чемпиона UFC в тяжёлой весовой категории Джона Джонса, снявшегося с боя со Стипе Миочичем.

«Когда люди получают травмы, UFC предлагает временные пояса. Бойцов не оставляют без титула, в основном разыгрывают временные пояса. Не знаю, почему вдруг на величайшего бойца всех времён Джона Джонса эти правила не должны распространяться. Во всяком случае, им обязательно стоит сделать это. Любой, кто думает, что его нужно лишить титула, говорит из своей задницы. Они не знают, о чём говорят.

Временный титул поддерживает движение в дивизионе. Он определяет следующего претендента номер один, а затем, когда они вступают в бой — это битва чемпиона против чемпиона. Это намного больше. Так что я думаю, выдать временный титул в тяжёлом весе — это идеальный ход», — заявил Биспинг в интервью MMA Junkie.

Отметим, что временный титул чемпиона UFC в тяжёлой весовой категории будет разыгран между Сергеем Павловичем и Томом Аспиналлом. Их поединок состоится в рамках ивента UFC 295.