Сехудо рассказал, что должен делать Аспиналл, чтобы победить Павловича

Известный американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо высказался о предстоящем поединке между россиянином Сергеем Павловичем и британцем Томом Аспиналлом. Их бой состоится в ночь с 11 на 12 ноября мск в Нью-Йорке (США).

«У Павловича заметное преимущество перед Томом Аспиналлом. Его размах рук составляет 84 дюйма. Это почти вдвое больше, чем у меня. Этот парень обладает большой силой. К тому же он техничен. Но давайте поговорим о слабостях Сергея. Он слишком сильно полагается на руки. Будет любопытно посмотреть, сможет ли Том использовать удары ногами, чтобы замедлить его и лишить его мощи, которая заключается в руках», — сказал Сехудо на своём канале в YouTube.

Почему Сергей Павлович — самый страшный нокаутёр UFC?