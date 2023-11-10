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Павлович объяснил Биспингу, что такое борщ

Павлович объяснил Биспингу, что такое борщ
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Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович в преддверии боя с Томом Аспиналлом пообщался с бывшим бойцом, а ныне обозревателем единоборств, Майклом Биспингом. В разговоре россиянин рассказал Биспингу о своих кулинарных предпочтениях и объяснил, что такое борщ.

«Конечно, русская еда для меня ближе, чем американская. Борщ для меня — блюдо номер один. Что такое борщ? Такой суп, в котором мясо, капуста… В общем, такая мужская еда», — сказал Павлович в видео на YouTube-канале Биспинга.

Сегодня, 10 ноября, в Нью-Йорке пройдёт церемония взвешивания участников турнира UFC 295. Согласно последней актуальной информации, вес Павловича составляет примерно 117 килограммов, у его оппонента сопоставимые показатели.

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