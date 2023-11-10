Сергей Павлович рассказал, что планирует обязательно съесть после боя с Аспиналлом

Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович, выступающий в тяжёлой весовой категории UFC, рассказал, что планирует съесть в Нью-Йорке (США) после поединка с британцем Томом Аспиналлом.

«Ел ли я уже что-то хорошее в Нью-Йорке? Сейчас я уже не кушаю, но тут все хвалят нью-йоркскую пиццу. Поэтому после боя я обязательно вот такую пиццу съём (Сергей с помощью рук показывает, что она будет большой. – Прим. «Чемпионата»)», — сказал Павлович на канале Майкла Биспинга в YouTube.

Напомним, поединок между Павловичем и Аспиналлом состоится в ночь с 11 на 12 ноября мск на турнире UFC 295 в Нью-Йорке. Противостояние будет соглавным событием спортивного мероприятия.

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